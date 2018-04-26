Президент и государственный советник Мьянмы встретились с Сун Тао

Нейпьидо , 25 апреля / Синьхуа / — С 24 по 25 апреля президент Мьянмы Вин Мьин, государственный советник Мьянмы, лидер «Национальной лиги за демократию» Аун Сан Су Чжи в Нейпьидо провели отдельные встречи с заведующим Отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао.

Сун Тао заявил, что Китай хочет укреплять сопряжения стратегий развития двух государств, поддерживать тесное общение между партиями и продвигать развитие двух стран.

Вин Мьин заявил, что правительство Мьянмы высоко ценит отношения между двумя государствами, надеется на укрепление связей на высшем уровне и углубление практического сотрудничества.

Аун Сан Су Чжи поблагодарила Китай за поддержку мирных процессов и социально-экономического развития Мьянмы, выразила надежду на продвижение сотрудничества в крупных проектах, углубление связей между политическими партиями и продвижение развития двусторонних отношений. —0—