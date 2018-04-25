В Белом доме рассказали о направлении КНДР

"В процессе (подготовки встречи) они (КНДР) были открыты в своем желании провести денуклеаризацию. Это будет основной темой. Мы будем этого добиваться и ожидаем, что так и произойдет. Мы не будем ослаблять кампанию максимального давления, пока не увидим, что слова претворяются в конкретные действия", — сказала Сандерс.

Она также подчеркнула, что в настоящее время власти Северной Кореи «двигаются в правильном направлении».

Ранее СМИ раскрыли причину приостановки ядерных испытаний КНДР.