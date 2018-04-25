Ещё
В Белом доме рассказали о направлении КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белом доме рассказали о направлении КНДР 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США считают, что Северная Корея ведет себя открыто и движется в правильном направлении в преддверии встречи американского лидера Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает РИА «Новости».
"В процессе (подготовки встречи) они (КНДР) были открыты в своем желании провести денуклеаризацию. Это будет основной темой. Мы будем этого добиваться и ожидаем, что так и произойдет. Мы не будем ослаблять кампанию максимального давления, пока не увидим, что слова претворяются в конкретные действия", — сказала Сандерс.
Она также подчеркнула, что в настоящее время власти Северной Кореи «двигаются в правильном направлении».
Ранее СМИ раскрыли причину приостановки ядерных испытаний КНДР.
Газета.Ru: последние новости
Китай ответил Госдепу докладом о нарушениях прав человека в США Замминистра экономики КНДР посетит Россию Абэ сообщил, когда будет возможен диалог с КНДР
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина взялась за российские корабли127
Захарова обвинила США в рейдерском захвате169
Россия доказала очередную ложь США416
Власти США проникли в резиденцию генконсула РФ143
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз25
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение