Межкорейский саммит показал, что путь к миру возможен, считает Могерини

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

"Сегодняшняя встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына и декларация, которую они подписали, показывают, что путь к миру возможен, несмотря ни на что. Это свидетельствует о том, что диалог и дипломатия являются нашими сильнейшими инструментами мирного урегулирования самых сложных проблем и что они могут принести пользу региону и всему миру", — говорится в распространенном в пятницу заявлении.

"ЕС готов откликнуться на призыв двух лидеров к международному сообществу оказать полную поддержку денуклеаризации полуострова. Полная денуклеаризация в соответствии с обязательствами КНДР должна включать ее ядерную и ракетную программы и быть полной, поддающейся проверке и необратимой", — отмечается в документе.