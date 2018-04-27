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Межкорейский саммит показал, что путь к миру возможен, считает Могерини
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Межкорейский саммит показал, что путь к миру возможен, считает Могерини 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Межкорейский саммит показал, что путь к миру возможен, несмотря ни на что, но полная денуклеаризация КНДР должна включать ее ядерную и ракетную программы, заявила в пятницу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
"Сегодняшняя встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына и декларация, которую они подписали, показывают, что путь к миру возможен, несмотря ни на что. Это свидетельствует о том, что диалог и дипломатия являются нашими сильнейшими инструментами мирного урегулирования самых сложных проблем и что они могут принести пользу региону и всему миру", — говорится в распространенном в пятницу заявлении.
"ЕС готов откликнуться на призыв двух лидеров к международному сообществу оказать полную поддержку денуклеаризации полуострова. Полная денуклеаризация в соответствии с обязательствами КНДР должна включать ее ядерную и ракетную программы и быть полной, поддающейся проверке и необратимой", — отмечается в документе.
Теперь «ЕС с нетерпением ожидает запланированной встречи на высшем уровне между президентом США и лидером КНДР и дальнейших позитивных результатов, которые могут быть достигнуты в результате этой встречи», заявила Могерини.
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