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В Архангельской области предложили лишать депутатов мандата за прогулы сессий парламента
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В Архангельской области предложили лишать депутатов мандата за прогулы сессий парламента 

ТАСС 2 часа назад
Фото: 29.ru
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Законопроект, предполагающий досрочное лишение депутатов полномочий за систематические прогулы сессий, внесли в Архангельское областное собрание депутатов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе парламента региона.
"В областное собрание внесен законопроект «О внесении изменения в статью 4 областного закона „О статусе депутата Архангельского областного собрания депутатов“, предполагающий досрочное прекращение депутатских полномочий за систематическое отсутствие на сессиях», — говорится в сообщении.
Депутатский мандат может быть прекращен по инициативе фракции, в которой состоит депутат, в случае пропуска без уважительных причин двух сессий областного собрания подряд либо трех сессий в течение календарного года.
Документ также предусматривает, что решение о прекращении полномочий депутата будут оформлять постановлением областного собрания, которое определит день прекращения полномочий.
По мнению одного из авторов законопроекта депутата Екатерины Поздеевой, принятие областного законопроекта будет способствовать повышению ответственности депутатов Архангельского областного собрания депутатов при осуществлении ими своих полномочий. Проект закона рассмотрят в первом чтении на очередной сессии 4 июня.
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