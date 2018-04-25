МИД: часть совместного коммюнике по итогам заседания глав МИД «Группы семи» относительно Китая игнорирует факты

Пекин, 25 апреля / Синьхуа / — Китай категорически выступает против высказываний и действий, не соответствующих реальности и игнорирующих факты. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Лун Кан, комментируя касающуюся Китая часть совместного коммюнике, подписанного на днях по итогам заседания глав МИД «Группы семи» в Канаде

Мы категорически возражаем против безответственной критики названных стран по вопросам Восточно-Китайского моря и Южно-Китайского моря и неправильных комментариев по ситуации с правами человека в Китае, уточнил китайский дипломат.

Позиция Китая по морским проблемам четкая и последовательная. Китайская сторона всегда выступает за продвижение международного сотрудничества в разных сферах для совместного обеспечения мира и стабильности в регионах Восточно-Китайского моря и Южно-Китайского моря. Что касается проблемы прав человека, Китай, придавая ей большое значение и содействуя развитию прав человека, достиг огромных результатов в этой сфере.

Мы требуем от названных стран уважать объективные факты, прекратить выражать безответственное мнение и вмешиваться во внутренние дела Китая под предлогом проблемы прав человека, отметил он. -0-