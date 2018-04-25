Ли Кэцян направил поздравительную телеграмму новому премьер-министру Азербайджана Новрузу Мамедову 

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в среду направил телеграмму Новрузу Мамедову, поздравив его со вступлением в должность премьер-министра Азербайджанской Республики.
Положительно оценив успехи, достигнутые в развитии двусторонних связей после установления дипломатических отношений между Китаем и Азербайджаном, Ли Кэцян отметил, что КНР готова совместно с азербайджанской стороной содействовать непрерывному достижению нового прогресса в двустороннем сотрудничестве во всех областях, чтобы результаты совместной реализации инициативы «Пояс и путь» приносили пользу народам обеих стран. —0—