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Ли Кэцян направил поздравительную телеграмму новому премьер-министру Азербайджана Новрузу Мамедову
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Ли Кэцян направил поздравительную телеграмму новому премьер-министру Азербайджана Новрузу Мамедову 

ИА Синьхуа 37 минут назад
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в среду направил телеграмму Новрузу Мамедову, поздравив его со вступлением в должность премьер-министра Азербайджанской Республики.
Положительно оценив успехи, достигнутые в развитии двусторонних связей после установления дипломатических отношений между Китаем и Азербайджаном, Ли Кэцян отметил, что КНР готова совместно с азербайджанской стороной содействовать непрерывному достижению нового прогресса в двустороннем сотрудничестве во всех областях, чтобы результаты совместной реализации инициативы «Пояс и путь» приносили пользу народам обеих стран. —0—
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