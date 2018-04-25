Китай намерен создать специальный финансовый суд в Шанхае

Пекин, 25 апреля / Синьхуа / — Китай рассматривает возможность создания в Шанхае финансового суда для решения связанных с финансами коммерческих и административных дел в городе.

Проект о создании Шанхайского финансового суда подан в среду на рассмотрение в Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей.

Представляя данный проект законодателям, председатель Верховного народного суда КНР Чжоу Цян сказал, что создание названного суда будет полезно для укрепления международного влияния китайского правосудия в финансовой области и предотвращения финансовых рисков, а также для улучшения обслуживания финансовым сектором реальной экономики.

По словам Чжоу Цяна, создание финансового суда также поможет превратить мегаполис в международный финансовый центр к 2020 году. -0-