В 2017 году Китай достиг большинства своих целей в области охраны окружающей среды

Пекин, 25 апреля / Синьхуа / — Китай в прошлом году достиг большинства своих целей в области охраны окружающей среды, сообщил в среду министр экологии и окружающей среды КНР Ли Ганьцзе на очередной сессии ПК ВСНП.

По словам министра, в 2017 году качество воздуха большего числа городов соответствовало стандартам.

Однако, в течение прошлого года в стране не были достигнуты цели по доле дней с хорошим качеством воздуха в городах окружного уровня и выше, а также по показателям качества поверхностных вод.

"Намеченные планом 13-й пятилетки цели могут быть достигнуты упорными усилиями", — отметил Ли Ганьцзе, добавив, что правительство разработает ряд мер для реагирования на конкретные вызовы.