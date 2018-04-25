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В 2017 году Китай достиг большинства своих целей в области охраны окружающей среды
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В 2017 году Китай достиг большинства своих целей в области охраны окружающей среды 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — Китай в прошлом году достиг большинства своих целей в области охраны окружающей среды, сообщил в среду министр экологии и окружающей среды КНР Ли Ганьцзе на очередной сессии ПК ВСНП.
По словам министра, в 2017 году качество воздуха большего числа городов соответствовало стандартам.
Однако, в течение прошлого года в стране не были достигнуты цели по доле дней с хорошим качеством воздуха в городах окружного уровня и выше, а также по показателям качества поверхностных вод.
"Намеченные планом 13-й пятилетки цели могут быть достигнуты упорными усилиями", — отметил Ли Ганьцзе, добавив, что правительство разработает ряд мер для реагирования на конкретные вызовы.
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