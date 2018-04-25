Первый китайский авианосец вышел на испытания в море

Первый китайский авианосец типа 001A 23 апреля 2018 года вышел в море для проведения испытаний. Дата для страны — символичная. В этот день в КНР отметили 69-годовщину основания Военно-морского флота Народно-освободительной армии.

Как отметили в издании South China Morning Post, данные испытания будут короткими. В Бахайском заливе протестируют двигательные установки и системы связи корабля. Другие системы, в том числе электронику, вооружение и радар, проверят в ходе последующих испытаний в ближайшем будущем.

В море авианосец будет находиться до 28 апреля. Так можно предположить из объявления о закрытии трех районов в Бохайском и Желтом морях с 20 по 28 апреля.

Авианосец Type 001A — первый подобный корабль производства КНР. Его начали строить в 2013 году и спустили на воду в 2017-м. Предварительно корабль назвали в честь китайской провинции — "Шаньдун". Длина корабля — 315 метров, ширина — 75. На борту можно поместить 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).