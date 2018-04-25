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Средневековый клад с 400 кг монет обнаружили в Китае
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Средневековый клад с 400 кг монет обнаружили в Китае 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
Средневековый клад, состоящий из 400 килограммов медных монет, был обнаружен на территории Китая. Глиняный кувшин, заполненный деньгами, случайно нашли жители деревни Дунсюэтунь в провинции Хэбэй, передает сайт argumenti.ru.
Отмечается, что преимущественно клад состоит из монет времен династии Сун (960-1279 гг.), однако встречаются и экземпляры эпохи династии Хань (202 год до н. э. — 263 год н. э.), сообщает в среду, 25 апреля. Поразительно, но люди сделали эту удивительную находку во время выкапывания клубней, чтобы впоследствии создать препараты традиционной китайской медицины.
Ученые полагают, что кувшин был закопан в конце эпохи Юань, когда в Китае правила монгольская династия. Уточняется, что почти все монеты очень хорошо сохранились.
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