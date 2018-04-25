Средневековый клад с 400 кг монет обнаружили в Китае

Средневековый клад, состоящий из 400 килограммов медных монет, был обнаружен на территории Китая . Глиняный кувшин, заполненный деньгами, случайно нашли жители деревни Дунсюэтунь в провинции Хэбэй, передает сайт argumenti.ru.

Отмечается, что преимущественно клад состоит из монет времен династии Сун (960-1279 гг.), однако встречаются и экземпляры эпохи династии Хань (202 год до н. э. — 263 год н. э.), сообщает в среду, 25 апреля. Поразительно, но люди сделали эту удивительную находку во время выкапывания клубней, чтобы впоследствии создать препараты традиционной китайской медицины.

Ученые полагают, что кувшин был закопан в конце эпохи Юань, когда в Китае правила монгольская династия. Уточняется, что почти все монеты очень хорошо сохранились.