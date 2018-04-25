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Россия и Китай должны быть союзниками в военной сфере, считает эксперт
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Россия и Китай должны быть союзниками в военной сфере, считает эксперт 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
ШАНХАЙ, 25 апр — РИА Новости. Россия и Китай должны установить союзнические отношения в военной сфере, но их не следует обременять формальными договорными обязательствами, считает старший советник Китайской научной ассоциации международных стратегий, старший консультант Китайского исследовательского центра ШОС, генерал-майор Ван Хайюнь.
"Я не являюсь сторонником установления союзнических отношений в военной сфере между Китаем и Россией, потому что для этого нет необходимых условий, более того, это может привести к другим серьезным негативным последствиям. Но я выступаю за создание несоюзнического союзничества, то есть за союзничество без обязательств по договору", — заявил журналистам Ван Хайюнь в кулуарах российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия и Китай: современные вызовы развития».
Как пояснил эксперт, в своей военной стратегии стороны должны установить транспарентные контакты и поддерживать сотрудничество в технологической сфере. «В военном планировании мы должны стоять спиной к спине. Что значит спиной к спине? Мне кажется это очень легко понять. Это значит, что вооруженные силы двух стран никогда не направлены друг против друга, они всегда направлены в другую сторону», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что военное сотрудничество имеет стратегический и символический характер, давая важный импульс взаимодействию и в других сферах. Ван Хайюнь добавил, что в современной международной обстановке России и Китаю надо сплотиться, потому что «другого выхода нет».
Очередная конференция международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Россия и Китай: современные вызовы развития» открылась в среду в Шанхае. Соорганизатором с китайской стороны выступает Восточно-китайский педагогический университет. В течение двух дней ведущие российские и китайские эксперты обсудят актуальные международные вопросы, которые затрагивают интересы России и Китая.
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