Россия и Китай должны быть союзниками в военной сфере, считает эксперт

Россия и ШАНХАЙ , 25 апр — РИА Новости Китай должны установить союзнические отношения в военной сфере, но их не следует обременять формальными договорными обязательствами, считает старший советник Китайской научной ассоциации международных стратегий, старший консультант Китайского исследовательского центра ШОС, генерал-майор Ван Хайюнь.

"Я не являюсь сторонником установления союзнических отношений в военной сфере между Китаем и Россией, потому что для этого нет необходимых условий, более того, это может привести к другим серьезным негативным последствиям. Но я выступаю за создание несоюзнического союзничества, то есть за союзничество без обязательств по договору", — заявил журналистам Ван Хайюнь в кулуарах российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия и Китай: современные вызовы развития».

Как пояснил эксперт, в своей военной стратегии стороны должны установить транспарентные контакты и поддерживать сотрудничество в технологической сфере. «В военном планировании мы должны стоять спиной к спине. Что значит спиной к спине? Мне кажется это очень легко понять. Это значит, что вооруженные силы двух стран никогда не направлены друг против друга, они всегда направлены в другую сторону», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что военное сотрудничество имеет стратегический и символический характер, давая важный импульс взаимодействию и в других сферах. Ван Хайюнь добавил, что в современной международной обстановке России и Китаю надо сплотиться, потому что «другого выхода нет».

Очередная конференция международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Россия и Китай: современные вызовы развития» открылась в среду в Шанхае. Соорганизатором с китайской стороны выступает Восточно-китайский педагогический университет. В течение двух дней ведущие российские и китайские эксперты обсудят актуальные международные вопросы, которые затрагивают интересы России и Китая.