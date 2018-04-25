Япония выразила протест Сеулу из-за «тортиков для Ким Чен Ына»

Напомним, что межкорейский саммит состоится через два дня — 27 апреля. Лидеры Юга и Севера встретятся на межкорейской границе в местечке Пханмунчжом. Принимающей стороной являются южане, так как встреча будет на их части границы, а Ким Чен Ын станет первым главой КНДР , который побывает на Юге.

Накануне администрация президента Южной Кореи рассказала журналистам многие детали предстоящего саммита. Особое внимание было обращено на меню для участников. Там доминируют корейские блюда, выполненные в изящной манере, а также местные напитки. Как это принято на Востоке, даже мельчайшие детали переполнены символизмом. Если обобщить пояснения чиновников, которые показали, в том числе, и фотографии блюд, то все должно подчеркивать дружбу, единение и гармонию на Корейском полуострове.

Впрочем, как выяснилось даже казалось бы такая политически нейтральная тема как еда спровоцировала политический скандал. При этом его инициатором стала третья сторона — Япония . Чиновников Страны восходящего солнца возмутил тот факт, что на манговых пирожных, которыми собираются угощать Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, присутствует схематическое изображение Корейского полуострова, где показан крошечный архипелаг Токто.

Группа этих мелких островов, которая находится в Восточном (Японском) море, уже давно является предметом территориального спора. Острова контролирует Южная Корея, где находится небольшой гарнизон, но на него претендует и Япония, считая незаконно оккупированными корейцами. КНДР в этом вопросе полностью поддерживает «братьев по крови» — южнокорейцев.

В итоге из-за этих пирожных Япония выразила официальный протест Сеулу , потребовав исключить данные угощения или хотя бы изображение островов из меню. Данная позиция была вчера доведена до посла Республики Корея в Токио, которого специально вызвали в МИД Японии, а также передана правительству РК через посольство Японии в Сеуле.

Отметим, что изображение этих островов также стало причиной скандала во время Олимпиады в Пхенчхане. У спортсменов Юга и Севера Кореи был и общий единый флаг, где на карте Кореи был нарисован и Токто. Япония выразила протест и через Международный олимпийский комитет (МОК) добилась, чтобы флаг с Токто не использовали. Впрочем, северокорейские атлеты и болельщики проигнорировали это требование МОК.

Об официальной реакции Сеула на протест Токио по поводу «тортиков для межкорейского саммита» пока ничего не сообщается. Однако можно ожидать, что на этот раз корейцы будет менее покладистыми, чем на Олимпиаде, где соответствующими вопросами руководил МОК. В корейском Интернете же полно эмоциональных откликов возмущенных жителей Страны утренней свежести, которые, если говорить вежливо, советуют Японии забыть о своих имперских амбициях и не посягать на «исконно корейские земли».