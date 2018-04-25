Продукты китайского производства на Ганноверской международной промышленной ярмарке

Ганновер , 25 апреля / Синьхуа / — Продукты китайского производства показаны на открывшейся в понедельник Ганноверской международной промышленной ярмарке, в которой принимают участие более 1000 китайских предприятий.

Ганновер, 25 апреля /Синьхуа/ — Продукты китайского производства показаны на открывшейся в понедельник Ганноверской международной промышленной ярмарке, в которой принимают участие более 1000 китайских предприятий.

Ганновер, 25 апреля /Синьхуа/ — Продукты китайского производства показаны на открывшейся в понедельник Ганноверской международной промышленной ярмарке, в которой принимают участие более 1000 китайских предприятий.

Ганновер, 25 апреля /Синьхуа/ — Продукты китайского производства показаны на открывшейся в понедельник Ганноверской международной промышленной ярмарке, в которой принимают участие более 1000 китайских предприятий.