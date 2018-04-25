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Продукты китайского производства на Ганноверской международной промышленной ярмарке
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Продукты китайского производства на Ганноверской международной промышленной ярмарке 

ИА Синьхуа 36 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Ганновер, 25 апреля /Синьхуа/ — Продукты китайского производства показаны на открывшейся в понедельник Ганноверской международной промышленной ярмарке, в которой принимают участие более 1000 китайских предприятий.
Ганновер, 25 апреля /Синьхуа/ — Продукты китайского производства показаны на открывшейся в понедельник Ганноверской международной промышленной ярмарке, в которой принимают участие более 1000 китайских предприятий.
Ганновер, 25 апреля /Синьхуа/ — Продукты китайского производства показаны на открывшейся в понедельник Ганноверской международной промышленной ярмарке, в которой принимают участие более 1000 китайских предприятий.
Ганновер, 25 апреля /Синьхуа/ — Продукты китайского производства показаны на открывшейся в понедельник Ганноверской международной промышленной ярмарке, в которой принимают участие более 1000 китайских предприятий.
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