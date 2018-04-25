Токио выразил протест Сеулу из-за десерта на саммите 

Официальный Токио выразил протест Сеулу из-за мангового мусса, который планируют подать на межкорейском саммите.
Южнокорейская администрация представила меню обеда на мероприятия. Главам государств, помимо прочего, подадут манговый мусс с табличкой из белого шоколада, где изображена карта единой Кореи с включенными в ее состав спорными островами Такэсима.
«В свете нашей позиции по территориальным правам на острова Такэсима это неприемлемо и вызывает сожаление»», — заявил директор департамента Азии и Океании министерства иностранных дел Японии Кэндзи Канасуги.
Межкорейский саммит пройдет 27 апреля. В мероприятии примут участие президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын.