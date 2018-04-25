Ещё
Токио выразил протест Сеулу из-за десерта на саммите
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Токио выразил протест Сеулу из-за десерта на саммите 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Официальный Токио выразил протест Сеулу из-за мангового мусса, который планируют подать на межкорейском саммите.
Южнокорейская администрация представила меню обеда на мероприятия. Главам государств, помимо прочего, подадут манговый мусс с табличкой из белого шоколада, где изображена карта единой Кореи с включенными в ее состав спорными островами Такэсима.
«В свете нашей позиции по территориальным правам на острова Такэсима это неприемлемо и вызывает сожаление»», — заявил директор департамента Азии и Океании министерства иностранных дел Японии Кэндзи Канасуги.
Межкорейский саммит пройдет 27 апреля. В мероприятии примут участие президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Ученые настояли на включении самой крупной ГЭС Монголии в экологическую оценку Китайская полиция конфисковала 600 компьютеров для майнинга биткоинов Южная Корея прекратит агитационное вещание на границе с КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль сменит формат инаугурации262
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»27
Россияне упустили свой исторический шанс50
Россия прощает и платит114
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы20
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:08
Садальский раскрыл тайну Галкина
Шоу-бизнес
01:14
Куда революция заведет Армению
В мире
03:15
Посольство РФ пошутило над министром обороны Британии
Политика
01:09
Сирия получит от Германии миллиард евро
Ближний Восток В мире
03:44
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение