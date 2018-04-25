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Россияне оставили на заграничных курортах более 30 миллиардов долларов
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Россияне оставили на заграничных курортах более 30 миллиардов долларов 

Уралинформбюро 44 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
В 2017 году граждане РФ потратили за рубежом 31 миллиард долларов — на 13% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).
Благодаря щедрости граждан РФ страна поднялась с 11-го на 8-е место в рейтинге государств, чьи туристы проматывают на заграничных курортах наибольшее число средств, передает "Уралинформбюро".
Пальма первенства в этом списке принадлежит Китаю. Жители Поднебесной в прошлом году «спустили» за рубежом 258 миллиардов долларов (+5% к 2016). На втором месте — американцы, потратившие за границей 135 миллиардов (+9%).
В топ-5 стран с самыми расточительными туристами также вошли Германия (84 миллиарда), Украина (63 миллиарда) и Франция (41 миллиард). Далее следуют туристы из Австралии и Канады, а замыкают десятку — жители Кореи и Италии.
Стоит отметить, что, по данным UNWTO, в 2017 году поток международных туристов вырос на 7%. Больше всего люди стремились в Европу (+8%).
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