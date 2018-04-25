Россияне оставили на заграничных курортах более 30 миллиардов долларов

Благодаря щедрости граждан РФ страна поднялась с 11-го на 8-е место в рейтинге государств, чьи туристы проматывают на заграничных курортах наибольшее число средств, передает "Уралинформбюро"

Пальма первенства в этом списке принадлежит Китаю . Жители Поднебесной в прошлом году «спустили» за рубежом 258 миллиардов долларов (+5% к 2016). На втором месте — американцы, потратившие за границей 135 миллиардов (+9%).

Италии. В топ-5 стран с самыми расточительными туристами также вошли Германия (84 миллиарда), Украина (63 миллиарда) и Франция (41 миллиард). Далее следуют туристы из Австралии Канады , а замыкают десятку — жители Кореи

Стоит отметить, что, по данным UNWTO, в 2017 году поток международных туристов вырос на 7%. Больше всего люди стремились в Европу (+8%).