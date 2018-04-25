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В Китае полиция изъяла 1,3 тонны кокаина
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В Китае полиция изъяла 1,3 тонны кокаина 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Сотрудники правоохранительных органов города Шэньчжэнь (провинция Гуандун в КНР) конфисковали рекордные 1,3 тонны кокаина стоимостью 1 миллиад юаней (почти 160 миллионов долларов) в ходе многомесячной операции. Также были задержаны 9 жителей Гонконга, подозреваемых в контрабанде наркотиков.
Операция по выявлению и ликвидации канала поставки кокаина проводилась с июля 2017 года. В августе удалось изъять в городском округе Дунгуань 40 кг запрещенных психотропных веществ, пишет
The South China Morning Post. Тогда же под следствием оказались пять человек.
Благодаря собранной следователями информации в феврале 2018 года в городе Гуанчжоу (административный центр Гуандун) была конфискована еще одна партия наркотиков весом 1,29 тонны.
В дальнейшем выяснилось, что кокаин ввозился в Китай из Латинской Америки. Двое жителей Гонконга по имени Чан и Чень, подозреваемых в организации контрабанды, попытались скрыться за границей, однако при содействии правоохранительных органов других стран и Интерпола были переданы в марте властям КНР.
Суммарно в рамках расследования было конфисковано 1,3 тонны кокаина. В полиции подчеркнули, что это самый крупный успех в борьбе с наркоторговцами, достигнутый за всю историю КНР, с момента образования коммунистического государства в 1949 году.
Через южную и юго-западную часть Китая проходит большой наркотрафик из стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Несмотря на строгие законы, предусматривающие смертную казнь для наркоторговцев, в КНР поступают крупные партии наркотиков, которые затем сбываются на всей территории страны, передает ТАСС.
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