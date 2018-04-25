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Китайская полиция конфисковала 600 компьютеров для майнинга биткоинов
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Китайская полиция конфисковала 600 компьютеров для майнинга биткоинов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Полиция города Тяньцзинь в Китае конфисковала 600 компьютеров для майнинга биткоинов. Правоохранители вычислили нарушителей по очень высокому уровню потребления электричества.
Это крупнейший случай кражи электричества в Китае за последние несколько лет: предприятие, поставляющее энергию в Тяньцзинь, сообщило, что в сети происходят скачки и потери электроэнергии.
Мошенники замкнули счетчик в распределительной коробке, чтобы меньше платить за электричество. Один человек был задержан, в отношении еще пятерых ведется следствие.
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