Китайская полиция конфисковала 600 компьютеров для майнинга биткоинов 

Полиция города Тяньцзинь в Китае конфисковала 600 компьютеров для майнинга биткоинов. Правоохранители вычислили нарушителей по очень высокому уровню потребления электричества.
Это крупнейший случай кражи электричества в Китае за последние несколько лет: предприятие, поставляющее энергию в Тяньцзинь, сообщило, что в сети происходят скачки и потери электроэнергии.
Мошенники замкнули счетчик в распределительной коробке, чтобы меньше платить за электричество. Один человек был задержан, в отношении еще пятерых ведется следствие.