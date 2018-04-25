Китайская полиция конфисковала 600 компьютеров для майнинга биткоинов

Полиция города Тяньцзинь Китае конфисковала 600 компьютеров для майнинга биткоинов. Правоохранители вычислили нарушителей по очень высокому уровню потребления электричества.

Это крупнейший случай кражи электричества в Китае за последние несколько лет: предприятие, поставляющее энергию в Тяньцзинь, сообщило, что в сети происходят скачки и потери электроэнергии.

Мошенники замкнули счетчик в распределительной коробке, чтобы меньше платить за электричество. Один человек был задержан, в отношении еще пятерых ведется следствие.