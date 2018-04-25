Япония выразила протест Южной Корее из-за десерта 

Токио выразил протест Сеулу из-за десерта с изображением спорных островов Такэсима (Токто), который подадут во время межкорейского саммита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.
"В свете нашей позиции по территориальным правам на острова Такэсима это неприемлемо и вызывает сожаление", — прокомментировал директор департамента Азии и Океании министерства иностранных дел Японии Кэндзи Канасуги. По его словам, протест передан посольству Южной Кореи в Токио, а также напрямую в МИД республики.
Саммит с участием президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирован на 27 апреля. Ранее южнокорейская администрация представила меню обеда на мероприятии. В частности, на десерт главам государств подадут манговый мусс с табличкой из белого шоколада, на которой синим цветом изображена карта единой Кореи с включенными в ее состав островами Такэсима.