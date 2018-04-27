Токио рассчитывает, что на межкорейском саммите обсудят ракетно-ядерную программу Пхеньяна 

ТОКИО, 27 апреля. /ТАСС/. Япония рассчитывает, что на межкорейском саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с решением проблемы ракетно-ядерной программы Пхеньяна, а также с похищениями японских граждан северокорейской разведкой. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
"Мы надеемся, что между лидерами [КНДР и Южной Кореи] будет проведена откровенная дискуссия по вопросам, охватывающим ракетно-ядерную программу и похищения японских граждан", — сказал он.
Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил журналистам, что Япония намерена пристально следить за тем, «приведет ли этот саммит, а также предстоящая встреча лидеров США и Северной Кореи к конкретным действиям со стороны Пхеньяна» в направлении денуклеаризации.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын в пятницу начали исторические переговоры в пограничном пункте Пханмунджом.