Замглавы администрации Внутренней Монголии подозревается в коррупции

ПЕКИН, 25 апреля. / ТАСС /. Заместитель главы администрации автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай) Бай Сянцюнь подозревается в коррупции, в связи с чем в отношении него начато расследование. Об этом сообщила в среду Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.

"Бай Сянцюнь подозревается в серьезных нарушениях, в связи с чем дисциплинарная комиссия устанавливает за ним наблюдение и инициирует расследование", — отмечается на официальном сайте ведомства.

Подозреваемый в коррупции чиновник занимает нынешнюю должность с мая 2012 года, в 2003-2008 годах он был мэром, а с 2008 по 2011 год — секретарем парткома города Ухай (Внутренняя Монголия).