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Замглавы администрации Внутренней Монголии подозревается в коррупции
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Замглавы администрации Внутренней Монголии подозревается в коррупции 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 25 апреля. /ТАСС/. Заместитель главы администрации автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай) Бай Сянцюнь подозревается в коррупции, в связи с чем в отношении него начато расследование. Об этом сообщила в среду Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.
"Бай Сянцюнь подозревается в серьезных нарушениях, в связи с чем дисциплинарная комиссия устанавливает за ним наблюдение и инициирует расследование", — отмечается на официальном сайте ведомства.
Подозреваемый в коррупции чиновник занимает нынешнюю должность с мая 2012 года, в 2003-2008 годах он был мэром, а с 2008 по 2011 год — секретарем парткома города Ухай (Внутренняя Монголия).
Борьба со злоупотреблениями при исполнении служебных полномочий в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году «пятого поколения» руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку, получая вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня. Согласно официальной статистике, только за 2017 год свыше 159 тыс. человек были подвергнуты в Китае различным наказаниям за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.
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