В Шанхае стартовала российско-китайская конференция 

Российские и китайские специалисты обсудят в Шанхае международные вопросы, которые затрагивают интересы России и Китая. В мегаполисе открылась V конференция международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Россия и Китай: современные вызовы развития».
На конференции затронут темы эволюции политики США, северокорейской ядерной программы, динамики внутренних изменений в Европе.
Одной из основных задач предстоящей конференции является укрепление двусторонних отношений, передает РИА Новости.
В конференции примут участие более 50 официальных лиц и ведущих экспертов из России и Китая. Среди гостей заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.