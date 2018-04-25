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В Шанхае стартовала российско-китайская конференция
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В Шанхае стартовала российско-китайская конференция 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские и китайские специалисты обсудят в Шанхае международные вопросы, которые затрагивают интересы России и Китая. В мегаполисе открылась V конференция международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Россия и Китай: современные вызовы развития».
На конференции затронут темы эволюции политики США, северокорейской ядерной программы, динамики внутренних изменений в Европе.
Одной из основных задач предстоящей конференции является укрепление двусторонних отношений, передает РИА Новости.
В конференции примут участие более 50 официальных лиц и ведущих экспертов из России и Китая. Среди гостей заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.
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