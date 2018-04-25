В Шанхае открылась российско-китайская конференция

Соорганизатором конференции, которая продлится два дня, с китайской стороны выступает Восточно-китайский педагогический университет.

Предметом экспертных дискуссий станут наиболее актуальные вопросы международной повестки, затрагивающие интересы Китая и России: эволюция политики США , северокорейская ядерная программа, динамика внутренних изменений в Европе, вызовы международной безопасности в целом и безопасности в Азии в частности. Отдельная сессия посвящена вопросу взаимного восприятия и совместимости культур.

"Китаю и России нужно внимательно обсудить отношение к их инициативам основных региональных и внерегиональных партнеров, сверить на экспертном уровне часы и оценить прогресс, достигнутый с начала активного сотрудничества сторон в Евразии в 2015 году", — сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв в преддверии конференции.

Одной из основных задач предстоящей конференции является активное экспертное обсуждение вопросов, связанных с созданием надёжной базы для двусторонних отношений, обеспечением поддержки усилий политиков и дипломатов со стороны элит и общества.

Организаторы конференции отмечают, что российско-китайское стратегическое партнёрство — важнейший фактор, определяющий динамику международных отношений в регионе Большой Евразии. По их мнению, сейчас оно вышло на уровень, «когда необходимо подробное обсуждение важнейших проблем регионального и общемирового развития».

К их числу организаторы относят роль и функции государства в современном мире, обеспечение региональной безопасности и экономическое развитие в Азии и Евразии. Это, отмечают они, предусматривает сотрудничество по широкому спектру вопросов — от борьбы с терроризмом и киберугрозами до выработки общих подходов к деструктивным тенденциям в мировой экономике и политике.

Ожидается, что в конференции примут участие более 50 официальных лиц и ведущих экспертов из России и Китая. Среди гостей заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин , председатель Совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий , программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв, председатель китайско-российского комитета мира, дружбы и развития, член Госсовета КНР (2008-2013) Дай Бинго, заместитель мэра правительства Шанхая Вэн Техуэй и другие.