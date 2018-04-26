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Журналисты МИА «Россия сегодня» получили звания «Медиа-Асов»
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Журналисты МИА «Россия сегодня» получили звания «Медиа-Асов» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Журналисты МИА «Россия сегодня» стали лауреатами IV Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас», и получили почетные звания «Медиа-Асов».
В 2018 году из разных регионов было подано более 750 заявок как от федеральных, так и региональных СМИ. Несколько работ было представлено на национальных языках субъектов РФ.
После конкурсного отбора в финал фестиваля вышло 44 победителя окружного этапа и порядка 150 журналистских работ из столичного региона. Из них жюри выбрало победителей в 9 номинациях.
Корреспондент МИА «Россия сегодня» Юлия Насулина из Ростова-на-Дону стала победителем в номинации «Молния» за лучшую работу в информационном новостном агентстве, разделив ее с сотрудником военной редакции «ТАСС» Елисеевой Екатериной.
Премию вручила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.
Виталий Аньков, собственный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», выиграл в номинации «Главный калибр» за лучшую фотоработу. Однако он не смог получить премию лично, так как выполнял свой профессиональный долг.
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