Журналисты МИА «Россия сегодня» получили звания «Медиа-Асов»

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Журналисты МИА «Россия сегодня» стали лауреатами IV Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас», и получили почетные звания «Медиа-Асов».

В 2018 году из разных регионов было подано более 750 заявок как от федеральных, так и региональных СМИ. Несколько работ было представлено на национальных языках субъектов РФ.

После конкурсного отбора в финал фестиваля вышло 44 победителя окружного этапа и порядка 150 журналистских работ из столичного региона. Из них жюри выбрало победителей в 9 номинациях.

Корреспондент МИА «Россия сегодня» Юлия Насулина из Ростова-на-Дону стала победителем в номинации «Молния» за лучшую работу в информационном новостном агентстве, разделив ее с сотрудником военной редакции «ТАСС» Елисеевой Екатериной.

Премию вручила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

Виталий Аньков, собственный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», выиграл в номинации «Главный калибр» за лучшую фотоработу. Однако он не смог получить премию лично, так как выполнял свой профессиональный долг.