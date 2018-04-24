Зампредседателя ЦВС КНР Чжан Юся встретился с замминистра обороны Лаоса

Пекин, 24 апреля / Синьхуа / — Заместитель председателя Центрального военного совета /ЦВС/ КНР Чжан Юся сегодня в Пекине встретился с заместителем министра обороны Лаоса Вилаем Лакхамфонгом /Vilay Lakhamfong/.

Чжан Юся отметил, что Китай и Лаос являются хорошими соседями, друзьями, товарищами и партнерами. После проведения 19-го съезда КПК в прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин в ходе первой зарубежной поездки посетил Лаос с визитом, что полноценно демонстрирует повышенное внимание партии и правительства Китая к развитию отношений с Лаосом. «Армия Китая готова вместе с лаосской армией серьезно претворять в жизнь консенсусы, достигнутые лидерами двух государств, поддерживать стратегические связи, углублять практическое сотрудничество, оказывать поддержку и помощь друг другу, непрерывно повышать уровень отношений между армиями двух стран и содействовать углубленному развитию китайско-лаосских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, с тем чтобы принести больше блага народам двух стран», — сказал Чжан Юся.

В свою очередь Вилай Лакхамфонг выразил благодарность китайской стороне за долгосрочную щедрую помощь Лаосу в национальном развитии и армейском строительстве, отметив, что Лаос готов совместно с китайской стороной укрепить солидарность и активизировать сотрудничество, дальше углубить дружбу и практическое сотрудничество во всех областях, продвинуть развитие отношений между двумя странами и их армиями. —0—