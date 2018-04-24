Ещё
Российские туристы потратили $31 млрд за границей в 2017 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские туристы потратили $31 млрд за границей в 2017 году 

Ведомости 43 минуты назад
Фото: Ведомости
Российские туристы в прошлом году потратили за границей $31 млрд, что на 13% ($7 млрд) больше, чем в 2016 г. Таковы данные Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
Согласно опубликованному докладу, Россия в рейтинге стран, чьи туристы больше всех тратят за границей, поднялась с 11 на 8 место.
На первом месте рейтинга Китай ($258 млрд), на втором — США ($135 млрд). Туристы из Китая в 2017 г. потратили на 5% больше, чем в 2016 г. Американские туристы потратили за границей в прошлом году на 9% больше, чем годом ранее. На третьем месте рейтинга Германия, на четвертом — Великобритания, замыкает пятерку лидеров Франция. Расходы на туристические поездки немцев ($84 млрд) и британцев ($63 млрд) в 2017 г. увеличились на 3%. Туристы из Франции потратили за границей $41 млрд, что на 1% больше, чем в 2016 г.
Сильнее всего рост расходов зафиксирован у туристов из Бразилии (16 место) и Индии (17 место). Бразильцы потратили в 2017 г. $19 млрд, что на 20% больше, чем годом ранее. Расходы туристов из Индии за границей оцениваются в 2017 г. в $18 млрд, что на 9% больше, чем в 2016 г.
В 2017 г. число международных туристов увеличилось на 7%. Наибольшим спросом пользуются туристические поездки в Европу. Поток туристов в европейские страны вырос на 8%.
Ведомости: последние новости
«Ингосстрах» оценил влияние санкций против Дерипаски на бизнес компании В результате наезда на пешеходов в Торонто погибли два человека Российский МИД отказался гарантировать невмешательство России в выборы в США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня67
Хмеймим атаковали дроны76
Российские дипломаты покидают Сиэтл104
«Газпром» готов «добить Украину»304
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ488
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Европа
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение