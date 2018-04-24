Китай высоко оценил роль Беларуси в «Одном поясе и одном пути»

Одной из узловых платформ нового Шелкового пути в Евразийском регионе может стать, по прогнозам посла КНР Минске Цуй Цимина, современная Беларусь . Своим прогнозом китайский дипломат поделился, рассказывая о перспективах двустороннего сотрудничества в контексте очередного этапа развития его страны, приоритеты которой обозначены в выступлении Си Цзиньпина на Боаоском азиатском форуме, передает БЕЛТА.

Дипломат подчеркнул, что КНР приглашает все страны мира, в том числе Беларусь, активнее разделять достижения китайских реформ и открытости с учетом «Одного пояса и одного пути». Эта масштабная идея мирной интеграции, по его словам, является очень важной, поскольку предусматривает совершенствование существующих и создание новых торговых, транспортных, экономических коридоров, связывающих государства Центральной Азии, Европы и Африки.

Одним из важнейших проектов будет Китайско— белорусский индустриальный парк «Великий камень», пристальное внимание которому уделяют лидеры двух государств, назвавшие его, подчеркнул посол, «жемчужиной китайской инициативы».

Очень важно, что «индустриальный парк открыт для инвесторов со всего мира и наблюдается большой интерес к нему со стороны зарубежных партнеров», — отметил глава дипломатической миссии. Он подчеркнул, что в реализации своей внешней политики Китай сотрудничает с Беларусью как с надежным другом и партнером.

Посол напомнил, что Китай вступил на исторический путь политики реформ и открытости в 1978 году по инициативе Дэн Сяопина. За 40 лет сделан огромный прорыв в развитии социализма с китайской спецификой. Китай стал второй по величине экономикой в мире, крупнейшим промышленным и торговым государством, страной с крупнейшим валютным резервом. За этот период валовой внутренний продукт КНР в сопоставимых ценах рос со среднегодовым темпом в 9,5%, а в долларовом выражении объем внешней торговли Китая увеличивался в среднем на 14,5% в год.

"Жизнь китайского народа изменилась от дефицита к изобилию, от нищеты к обеспеченному обществу. Более 700 млн людей в соответствии с действующими стандартами ООН успешно вышли из бедности, что составляет более 70% мирового населения, сократившего бедность за тот же период", — констатировал дипломат.

"Ускорение интегрированного развития становятся неизбежным выбором при стремлении к общему процветанию и развитию, — сказал Цуй Цимин. — Создание мирного, спокойного, процветающего азиатского региона и мира возможно лишь при условии следования законам истории, учета ситуации в мире и тенденций мирного сотрудничества, а также реализации концепции Сообщества единой судьбы человечества".

В настоящее время Китай предпринимает новые меры по расширению своей открытости внешнему миру. В частности, это касается рынка, создания еще более благоприятной инвестиционной среды, усиления защиты прав интеллектуальной собственности и активного расширения импорта. «Данные меры обозначают стратегический выбор Китая, способствующий мировой экономической глобализации. Двери открытости Китая внешнему миру не закроются, они могут только открыться еще шире», — уверен посол.