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СМИ: Молодёжь в Южной Корее выступает против объединения с КНДР
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СМИ: Молодёжь в Южной Корее выступает против объединения с КНДР 

RT на русском 1 час назад
Как сообщает швейцарский телеканал SRF, молодёжь смущает культурные и экономические различия между государствами.
«Я против объединения. По финансовым причинам. Северная Корея — развивающаяся страна. Если мы будем идти вместе, это нанесёт нам существенный финансовый урон. У нас и так хватает людей, которым плохо живётся. Если ещё Северная Корея присоединится, то будет ещё тяжелее», — сказала одна девушка.
Как заявил профессор Корейского института национального объединения Пак Чу Хва, против идеи выступает 71% молодых людей.
«С годами всё меньше людей поддерживают идею объединения. Но взрослое поколение хочет воссоединения, несмотря на растущие сомнения. Молодое же поколение выступает против как раз из-за этих сомнений», — сказал профессор.
Ранее Министерство обороны Южной Кореи заявило о решении прекратить вещание громкоговорителей в демилитаризованной зоне на границе с КНДР.
Подробности — в материале ИноТВ.
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