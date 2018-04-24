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Российские дипломаты в Сеуле не получали приглашения на саммит 27 апреля
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Российские дипломаты в Сеуле не получали приглашения на саммит 27 апреля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 24 апр — РИА Новости. Дипломаты России в Южной Корее не получали приглашения быть наблюдателями на предстоящей 27 апреля встрече южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства в Сеуле.
"Нам таких приглашений не поступало", — сообщили в пресс-службе.
Встреча лидеров двух корейских государств должна состояться в демилитаризованной зоне, в пункте переговоров Пханмунджом. В этом открытом, без заграждений из колючей проволоки, участке буферной зоны ранее обсуждались вопросы соблюдения перемирия в Корее, проводились прежние официальные контакты Юга и Севера.
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