Российские дипломаты в Сеуле не получали приглашения на саммит 27 апреля

"Нам таких приглашений не поступало", — сообщили в пресс-службе.

Встреча лидеров двух корейских государств должна состояться в демилитаризованной зоне, в пункте переговоров Пханмунджом. В этом открытом, без заграждений из колючей проволоки, участке буферной зоны ранее обсуждались вопросы соблюдения перемирия в Корее, проводились прежние официальные контакты Юга и Севера.