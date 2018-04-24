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Китай назвал уровень военно-технического сотрудничества с Россией лучшим за всю историю
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Китай назвал уровень военно-технического сотрудничества с Россией лучшим за всю историю 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Зампредседателя Центрального военного совета Китая генерал-полковник Сюй Цилян заявил, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Пекина переживает наилучший период за всю историю.
«Считаю, что сейчас межармейские отношения между Китаем и Россией переживают наилучший период за свою историю. В особенности — в отношениях по ВТС», — сказал Сюй Цилян в Пекине в ходе переговоров с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу.
Он сообщил, что уже перестал работать как председатель китайской части российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по ВТС, передает РИА «Новости».
«Эта работа уже передается заместителю председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики товарищу Чжан Юся. Знаю, что вы лично с ним тоже очень дружите, и считаю, что при ваших совместных усилиях мы еще обязательно получим более плодотворные результаты в военно-техническом сотрудничестве», — сказал Сюй Цилян, обращаясь к Шойгу.
Он также сообщил, что проинформирован о состоявшейся в понедельник встрече глав военных делегаций государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Мне уже докладывали, что вчера во время встречи с председателем Си Цзиньпином вы хорошо высказали свое мнение от лица всех министров обороны государств-членов ШОС. Желаю больших успехов в проведении Совета министров обороны ШОС. Мы хотим, чтобы вы играли еще большую, важную роль в обеспечении безопасности и обороны в рамках ШОС», — отметил Сюй Цилян.
Он напомнил, что в течение последних пяти лет вместе с Шойгу вел заседания межправкомиссий по ВТС. «Можно сказать, что каждое наше заседание венчается большим успехом. Мы добились единого понимания в вопросах о военно-техническом сотрудничестве. Считаю, что вы внесли свой большой вклад в наше совместное дело», — сказал Сюй Цилян Шойгу.
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