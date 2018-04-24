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Транспортный коридор Индия — Россия пройдет через Иран и откроется в 2020 году
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Транспортный коридор Индия — Россия пройдет через Иран и откроется в 2020 году 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Японская газета «Нихон кэйдзай» сообщает, что в ближайшем будущем может появиться новый транспортный коридор, который свяжет Индию с Россией и протянется до Европы. Строительство железной дороги в Иране, через который он будет проходить, будет завершено в 2020 году. Отмечается, что благодаря сокращению сроков транспортировки этот коридор может заменить маршрут, проходящий через Суэцкий канал.
Протяженность коридора, который свяжет Индию с Россией при помощи железной дороги и морского пути, составит примерно семь тысяч километров. Соглашение о создании этого маршрута было достигнуто Россией, Индией и Ираном в 2002 году. После этого эту идею поддержал Азербайджан и другие страны кавказского региона.
Издание подчеркивает, что в результате появления нового транспортного коридора возрастет геополитическая значимость бывших советских республик и Ирана, которые расположены далеко от основных торговых маршрутов.
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