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Мьянма и Республика Корея намерены укрепить сотрудничество в области торговли и инвестиций
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Мьянма и Республика Корея намерены укрепить сотрудничество в области торговли и инвестиций 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Янгон, 24 апреля /Синьхуа/ — Мьянма и Республика Корея провели переговоры на уровне министров по укреплению сотрудничества в области торговли и инвестиций в Нейпьидо. Об этом сообщило во вторник местное информационное агентство.
Мьянманскую делегацию возглавлял министр торговли Тан Мьин, а южнокорейскую — министр торговли, промышленности и энергетики Ким Хен Чон.
Стороны обсудили вопросы о создании индустриальной зоны для южнокорейских компаний, инвестирующих в экономику Мьянмы, и расширении сотрудничества между департаментом содействия торговле Министерства торговли Мьянмы и Агентством по содействию торговле и инвестициям РК.
Стороны также рассмотрели вопросы о направлении мьянманских госслужащих в РК для обучения работе с торговой информацией, оказании технической поддержки в создании базы данных для электронной торговли и осуществлении подписанного соглашения о продвижении и защите торговли и инвестиций.
Государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи также встретилась с Ким Хен Чоном для обмена мнениями по вопросам укрепления двусторонних экономических отношений.
Ким Хен Чон заявил, что РК заинтересована в создании промышленных зон в Мьянме.
Согласно статистике, южнокорейские инвестиции в Мьянму с конца 1988 года по декабрь 2017 года составили 3,788 млрд долларов США. РК занимает шестое место в мире по объему капиталовложений в мьянманскую экономику. —0—
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