Мьянма и Республика Корея намерены укрепить сотрудничество в области торговли и инвестиций

Янгон, 24 апреля / Синьхуа / — Мьянма Республика Корея провели переговоры на уровне министров по укреплению сотрудничества в области торговли и инвестиций в Нейпьидо . Об этом сообщило во вторник местное информационное агентство.

Мьянманскую делегацию возглавлял министр торговли Тан Мьин, а южнокорейскую — министр торговли, промышленности и энергетики Ким Хен Чон.

Стороны обсудили вопросы о создании индустриальной зоны для южнокорейских компаний, инвестирующих в экономику Мьянмы, и расширении сотрудничества между департаментом содействия торговле Министерства торговли Мьянмы и Агентством по содействию торговле и инвестициям РК.

Стороны также рассмотрели вопросы о направлении мьянманских госслужащих в РК для обучения работе с торговой информацией, оказании технической поддержки в создании базы данных для электронной торговли и осуществлении подписанного соглашения о продвижении и защите торговли и инвестиций.

Государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи также встретилась с Ким Хен Чоном для обмена мнениями по вопросам укрепления двусторонних экономических отношений.

Ким Хен Чон заявил, что РК заинтересована в создании промышленных зон в Мьянме.

Согласно статистике, южнокорейские инвестиции в Мьянму с конца 1988 года по декабрь 2017 года составили 3,788 млрд долларов США. РК занимает шестое место в мире по объему капиталовложений в мьянманскую экономику. —0—