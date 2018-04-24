Лавров назвал сроки проведения встречи контактной группы ШОС — Афганистан

"В контексте сегодняшних дискуссий все участники приветствовали возобновление работы контактной группы ШОС — Афганистан. Ее очередная встреча состоялась в Москве осенью прошлого года, а следующая планируется здесь в Пекине в середине мая", — заявил журналистам Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ШОС.

Он отметил, что ШОС представляет собой очень удобную естественную площадку для содействия процессу афганского урегулирования, потому что в качестве наблюдателей в неё входит и сам Афганистан, и все его соседи.