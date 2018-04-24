Глава Миссии ООН по содействию Афганистану высоко оценил вклад Китая в обеспечение безопасности и развития в регионе 

Кабул, 24 апреля /Синьхуа/ — Китай за последние годы внес позитивный вклад в обеспечение стабильности и развития в регионе, у ООН и КНР имеются широкие перспективы для сотрудничества в Афганистане. Об этом в воскресенье заявил глава Миссии ООН по содействию Афганистану Тадамити Ямамото.
22 апреля посольство КНР в Афганистане устроило прием на тему «Китай-ООН-Афганистан: совместное строительство сообщества с единой судьбой для всего человечества», на котором Тадамити Ямамото отметил, что выдвинутая КНР инициатива о совместном развитии «Пояса и пути» и создание китайско-пакистанского экономического коридора отвечают общим чаяниям стран региона, стремящихся к взаимной выгоде и обоюдному выигрышу, открывают важные возможности для содействия торгово-экономическим связям между Афганистаном и другими государствами региона и социальному развитию этой страны.
Он также заявил, что у ООН и Китая имеются широкие перспективы для сотрудничества в Афганистане в сферах гуманитарной помощи, трудовых ресурсов, расширения возможностей правительства, борьбы с наркотиками и терроризмом и устранения последствий стихийных бедствий. ООН и Китай могут совместно внести еще больший вклад в обеспечение стабильности и процветания как в Афганистане, так и во всем регионе, добавил Тадамити Ямамото.
Посол КНР в Афганистане Лю Цзиньсун отметил, что Китай неизменно содействует миру на планете, вносит вклад в глобальное развитие и защищает международный порядок. Будучи одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН, КНР стоит на стороне международной справедливости с самого момента возникновения проблемы Афганистана, защищает Устав ООН и авторитет всемирной организации, решительно выступает за мирный процесс примирения, в котором ведущую роль играют афганцы, и плодотворно сотрудничает с ООН в Афганистане. —0—