Глава Миссии ООН по содействию Афганистану высоко оценил вклад Китая в обеспечение безопасности и развития в регионе

Кабул , 24 апреля / Синьхуа / — Китай за последние годы внес позитивный вклад в обеспечение стабильности и развития в регионе, у ООН и КНР имеются широкие перспективы для сотрудничества в Афганистане . Об этом в воскресенье заявил глава Миссии ООН по содействию Афганистану Тадамити Ямамото.

22 апреля посольство КНР в Афганистане устроило прием на тему «Китай-ООН-Афганистан: совместное строительство сообщества с единой судьбой для всего человечества», на котором Тадамити Ямамото отметил, что выдвинутая КНР инициатива о совместном развитии «Пояса и пути» и создание китайско-пакистанского экономического коридора отвечают общим чаяниям стран региона, стремящихся к взаимной выгоде и обоюдному выигрышу, открывают важные возможности для содействия торгово-экономическим связям между Афганистаном и другими государствами региона и социальному развитию этой страны.

Он также заявил, что у ООН и Китая имеются широкие перспективы для сотрудничества в Афганистане в сферах гуманитарной помощи, трудовых ресурсов, расширения возможностей правительства, борьбы с наркотиками и терроризмом и устранения последствий стихийных бедствий. ООН и Китай могут совместно внести еще больший вклад в обеспечение стабильности и процветания как в Афганистане, так и во всем регионе, добавил Тадамити Ямамото.