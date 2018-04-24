Ещё
Глава Миссии ООН по содействию Афганистану высоко оценил вклад Китая в обеспечение безопасности и развития в регионе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины

Глава Миссии ООН по содействию Афганистану высоко оценил вклад Китая в обеспечение безопасности и развития в регионе 

ИА Синьхуа 1 час назад
Кабул, 24 апреля /Синьхуа/ — Китай за последние годы внес позитивный вклад в обеспечение стабильности и развития в регионе, у ООН и КНР имеются широкие перспективы для сотрудничества в Афганистане. Об этом в воскресенье заявил глава Миссии ООН по содействию Афганистану Тадамити Ямамото.
22 апреля посольство КНР в Афганистане устроило прием на тему «Китай-ООН-Афганистан: совместное строительство сообщества с единой судьбой для всего человечества», на котором Тадамити Ямамото отметил, что выдвинутая КНР инициатива о совместном развитии «Пояса и пути» и создание китайско-пакистанского экономического коридора отвечают общим чаяниям стран региона, стремящихся к взаимной выгоде и обоюдному выигрышу, открывают важные возможности для содействия торгово-экономическим связям между Афганистаном и другими государствами региона и социальному развитию этой страны.
Он также заявил, что у ООН и Китая имеются широкие перспективы для сотрудничества в Афганистане в сферах гуманитарной помощи, трудовых ресурсов, расширения возможностей правительства, борьбы с наркотиками и терроризмом и устранения последствий стихийных бедствий. ООН и Китай могут совместно внести еще больший вклад в обеспечение стабильности и процветания как в Афганистане, так и во всем регионе, добавил Тадамити Ямамото.
Посол КНР в Афганистане Лю Цзиньсун отметил, что Китай неизменно содействует миру на планете, вносит вклад в глобальное развитие и защищает международный порядок. Будучи одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН, КНР стоит на стороне международной справедливости с самого момента возникновения проблемы Афганистана, защищает Устав ООН и авторитет всемирной организации, решительно выступает за мирный процесс примирения, в котором ведущую роль играют афганцы, и плодотворно сотрудничает с ООН в Афганистане. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Си Цзиньпин встретился с главами зарубежных делегаций, прибывших в Китай для участия в заседании Совета глав МИД государств-членов ШОС Более 40 процентов добытого в Монголии угля экспортировано в Китай Китай намерен углубить практическое сотрудничество со странами-членами ШОС в области обороны и безопасности -- Си Цзиньпин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль готовит суперманевр351
Арестован главный экономист ЦБ72
Армения может уйти от России367
«Это контрольный выстрел в голову»95
Порошенко обратился с просьбой к националистам74
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
02:00
Раскрыта причина инцидента в Торонто
Происшествия
00:51
Семья Принса нашла виновных в его смерти
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение