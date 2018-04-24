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Наглядные успехи экокультурного строительства в деревнях провинции Чжэцзян
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Наглядные успехи экокультурного строительства в деревнях провинции Чжэцзян 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — В апреле природа правобережья реки Янцзы прекрасна как никогда. Чарующие весенние ландшафты провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ гармонично дополняют новые симпатичные деревни — олицетворение прекрасного Китая наших дней и блестящих успехов на пути экокультурного строительства.
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — В апреле природа правобережья реки Янцзы прекрасна как никогда. Чарующие весенние ландшафты провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ гармонично дополняют новые симпатичные деревни — олицетворение прекрасного Китая наших дней и блестящих успехов на пути экокультурного строительства.
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — В апреле природа правобережья реки Янцзы прекрасна как никогда. Чарующие весенние ландшафты провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ гармонично дополняют новые симпатичные деревни — олицетворение прекрасного Китая наших дней и блестящих успехов на пути экокультурного строительства.
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — В апреле природа правобережья реки Янцзы прекрасна как никогда. Чарующие весенние ландшафты провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ гармонично дополняют новые симпатичные деревни — олицетворение прекрасного Китая наших дней и блестящих успехов на пути экокультурного строительства.
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — В апреле природа правобережья реки Янцзы прекрасна как никогда. Чарующие весенние ландшафты провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ гармонично дополняют новые симпатичные деревни — олицетворение прекрасного Китая наших дней и блестящих успехов на пути экокультурного строительства.
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — В апреле природа правобережья реки Янцзы прекрасна как никогда. Чарующие весенние ландшафты провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ гармонично дополняют новые симпатичные деревни — олицетворение прекрасного Китая наших дней и блестящих успехов на пути экокультурного строительства.
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — В апреле природа правобережья реки Янцзы прекрасна как никогда. Чарующие весенние ландшафты провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ гармонично дополняют новые симпатичные деревни — олицетворение прекрасного Китая наших дней и блестящих успехов на пути экокультурного строительства.
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — В апреле природа правобережья реки Янцзы прекрасна как никогда. Чарующие весенние ландшафты провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ гармонично дополняют новые симпатичные деревни — олицетворение прекрасного Китая наших дней и блестящих успехов на пути экокультурного строительства.
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — В апреле природа правобережья реки Янцзы прекрасна как никогда. Чарующие весенние ландшафты провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ гармонично дополняют новые симпатичные деревни — олицетворение прекрасного Китая наших дней и блестящих успехов на пути экокультурного строительства.
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — В апреле природа правобережья реки Янцзы прекрасна как никогда. Чарующие весенние ландшафты провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ гармонично дополняют новые симпатичные деревни — олицетворение прекрасного Китая наших дней и блестящих успехов на пути экокультурного строительства.
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — В апреле природа правобережья реки Янцзы прекрасна как никогда. Чарующие весенние ландшафты провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ гармонично дополняют новые симпатичные деревни — олицетворение прекрасного Китая наших дней и блестящих успехов на пути экокультурного строительства.
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — В апреле природа правобережья реки Янцзы прекрасна как никогда. Чарующие весенние ландшафты провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ гармонично дополняют новые симпатичные деревни — олицетворение прекрасного Китая наших дней и блестящих успехов на пути экокультурного строительства.
ИА Синьхуа: последние новости
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