Всемирный день книг в Китае

Пекин, 23 апреля / Синьхуа / — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа