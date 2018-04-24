Всемирный день книг в Китае 

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа