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Всемирный день книг в Китае
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Всемирный день книг в Китае 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Всемирный день книг. По этому случаю по всему Китаю прошли всевозможные тематические акции и мероприятия. Фотографии Синьхуа
ИА Синьхуа: последние новости
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