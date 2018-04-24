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Жизнь в Северной Корее без прикрас
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Жизнь в Северной Корее без прикрас 

Ридус 1 час назад
Из Китая в Пхеньян и обратно я ехал на поезде. По стране во время пребывания нашу группу возили на автобусах. Из окон можно было сколько угодно снимать. Что из этого получилось, смотрите ниже.
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