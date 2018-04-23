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Ван И выразил надежду на прокладку правильного пути к устойчивому миру на Корейском полуострове
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Ван И выразил надежду на прокладку правильного пути к устойчивому миру на Корейском полуострове 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И на состоявшейся сегодня здесь совместной с прибывшим в Китай с визитом министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым встрече с журналистами выразил надежду, что встречи лидеров КНДР и Республики Корея /РК/, КНДР и США смогут достичь успеха. Он выразил также надежду, что будут непрерывно поступать хорошие сигналы по проблеме Корейского полуострова и благодаря этому будет проложен правильный путь к устойчивому миру на полуострове.
Ван И сообщил, что объявление северокорейской стороной о прекращении ядерно-ракетных испытаний стало важным шагом в направлении политического урегулирования ядерной проблемы полуострова, который пойдет на благо деэскалации напряженности обстановки на полуострове, возобновлению диалога и переговоров, продвижению реализации цели по денуклеаризации полуострова. Принятое одновременно с этим северокорейской стороной решение о концентрации усилий на экономическом развитии полностью соответствует коренным государственным и народным интересам КНДР, а также главным темам и тенденциям эпохального развития. Вышеупомянутые решения северокорейской стороны, несомненно, являются хорошим сигналом для региона и мира, который должен встретить приветствие и поддержку от всех сторон.
Ван И отметил, что в проблеме Корейского полуострова Китай неизменно является решительным сторонником мира и стабильности, неустанно способствует диалогу и переговорам. За счет усилий китайской стороны и всех соответствующих сторон в последнее время в обстановке на полуострове произошел ряд позитивных перемен, которые дались с трудом, и которые всем сторонам стоит крайне ценить и оберегать. Китайская сторона не может допустить, чтобы какие-либо помехи подорвали продолжение улучшения обстановки на Корейском полуострове, а также не может допустить, чтобы какие-либо помехи воспрепятствовали процессу диалога и переговоров между всеми сторонами.
Ван И отметил, что, являясь близкими соседями Корейского полуострова, Китай и Россия имеют близкие позиции и цели по ядерной проблеме полуострова. На протяжении многих лет две страны рука об руку прилагают много усилий для поддержания мира и стабильности на полуострове, а также разработали «дорожную карту» мирного урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. В новой обстановке Китай и Россия будут и дальше укреплять контакты и взаимодействие, продолжат делать необходимый вклад в продвижение политического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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