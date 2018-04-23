Лидеры Индии и Китая проведут встречу для «перезагрузки» отношений

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент КНР Си Цзиньпин проведут двусторонний «неформальный саммит» в столице китайской провинции Хубэй Ухане 27-28 апреля. Ожидается, что эта встреча лидеров двух крупнейших азиатских стран даст стратегический толчок налаживанию связей между Пекином и Нью-Дели , заявили министры иностранных дел Китая и Индии Ван И и Сушма Сварадж по итогам переговоров в столице КНР.

Как отмечает издание TheHindu, в ходе встречи стороны обсудят направления взаимодействия двух стран в условиях значительных изменений в мировой системе, что может означать завершение «перезагрузки» в индийско-китайских отношениях после прошлогоднего вооруженного противостояния на плато Доклам, длившегося 73 дня. «Лидеры достигнут стратегического решения по глобальной ситуации и развитию Индии и Китая. Они также выработают основной курс, определят новые цели и придадут динамику развитию двусторонних отношений», — отметил глава МИД КНР Ван И в ходе совместной пресс-конференции с Сушмой Сварадж.

"Мы удостоверимся, что этот неформальный саммит станет абсолютным успехом и станет новой вехой в истории индийско-китайских отношений", — добавил Ван И, подчеркнув глобальную важность этой встречи на фоне серьезных изменений на международной арене. «Индия и Китай быстро развиваются, что создает более сбалансированную международную геометрию и более сильную тенденцию к миропорядку», — указал глава китайского МИД.

По данным источника газеты, Моди после кризиса на Докламе на саммите БРИКС в сентябре прошлого года подчеркнул острую необходимость начать широкомасштабный стратегический диалог с Китаем. «Стало очевидно, что Китай и Индия имеют перекрестные интересы в Южной Азии, Индийском океане и Индийско-Тихоокеанском регионе. Поэтому возникла серьезная необходимость согласовать взгляды на мировое устройство посредством расширения диалога», — сказал источник.

Вместе с тем, несмотря на то, что у предстоящей встречи не четко определенной повестки дня, Моди проявлял особый интерес к двум вопросам. Это окончательное установление границ между двумя странами и налаживание сотрудничества для претворения в жизнь концепции «Век Азии», когда будет происходить политическо-экономическое смещение мировой силы с Запада на Восток. Как отметила Сварадж, «развитие здоровых отношений между Индией и Китаем очень важно для „Века Азии“, поскольку обе страны являются основными в регионе с крупнейшими развивающимися экономиками». По ее словам, стороны обсудят двусторонние и международные вопросы, в том числе на долгосрочную перспективу, с целью налаживания взаимных связей. «Это будет встреча, на которой лидеры обменяются мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес. Какие-либо документы, меморандумы о взаимопонимании или соглашения подписаны не будут. Мы надеемся на позитивный исход», — сказал изданию один из высокопоставленных чиновников на условиях анонимности.