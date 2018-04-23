Bloomberg рассказал, как Китай скупает Европу

Китайские политические и корпоративные лидеры на протяжении более 10 лет прочесывают земной шар с «бездонными кошельками» в руках; за это время Китай купил или инвестировал в активы в Европе не менее 318 млрд долларов, пишет Bloomberg

Активность заявившего о себе как о мировой державе Китая на европейском континенте за последние 10 лет примерно на 45% выше активности США , говорится в статье агентства.

Bloomberg пишет, что Европейский союз встревожен объемом и характером китайских инвестиций, которые коснулись критической инфраструктуры в восточной и южной Европе и высокотехнологичных компаний на Западе.

По оценке Bloomberg, с 2008 года китайские государственные и частные компании заключили сделок на сумму не менее 255 млрд долларов на европейском континенте. Под контролем Китая оказались 360 компаний, в том числе итальянский производитель шин Pirelli & C и ирландская лизинговая компания Avolon Holdings Ltd. Китайские компании частично или полностью владеют четырьмя аэропортами, шестью морскими портами, ветряными электростанциями в девяти странах. Также в числе их приобретений 13 футбольных команд.

Bloomberg отмечает, что представленные данные недооценивают истинные размеры и масштабы амбиций Китая в Европе. Отмечается, что выводы сделаны на основе анализа 678 завершенных сделок либо еще не завершенных договоренностей, условия которых уже известны. Однако анализ исключает еще 355 слияний, созданий совместных предприятий и инвестиционных сделок, условия которых не афишируются.

Авторы статьи указывают, что не учтены еще 13,3 млрд долларов от громких сделок, не менее 40 млрд долларов от сделок по разработке месторождений и операций на фондовых рынках, а также доля в 9 млрд долларов в компании Daimler AG, которая производит автомобили Mercedes-Benz.

Китай «сожрал» около десятка офисных башен лондонского Сити и финансовых районах британской столицы, пишет Bloomberg.

В статье отмечается, что с 2008 по 2014 годы прослеживалась явная тенденция роста китайских вложений. Средняя сделка в 2008-2009 годах составляла почти 740 млн долларов. В последующие годы объем сделок снижается — до 290 млн долларов за 2016-2017 годы и 127 млн долларов в этом году.

Bloomberg пишет, что китайские компании проявляют интерес к множеству европейских сделок, которые еще не были объявлены официально. Среди таких проектов строительство ядерных реакторов в Румынии Болгарии , покупка хорватского контейнерного терминала и строительство шведского порта, покупка чешского автопроизводителя Skoda и ирландской нефте— и газодобывающей компании, инвестиции в горнолыжную платформу во Франции и немецкого оператора электросетей.