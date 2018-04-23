Си Цзиньпин провел встречу с Сергеем Лавровым

Попросив С. Лаврова передать искренний привет президенту В. Путину , Си Цзиньпин отметил, что он с нетерпением ждет визита российского лидера в Китай и участия во встрече глав государств-членов ШОС , которая состоится в июне этого года в городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая.

По словам Си Цзиньпина, они с В. Путиным заверят старую дружбу и обсудят вопросы развития двусторонних отношений в новой эре, а также обменяются мнениями с руководителями других государств-членов ШОС по развитию организации.

Китайско-российские отношения на высоком уровне — драгоценное богатство двух государств. В настоящее время сохраняется тенденция активизации китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства, отметил китайский лидер.

По его словам, стороны должны продолжать выявлять руководящую роль контактов на высоком уровне в развитии двусторонних отношений, надлежащим образом претворять в жизнь важные договоренности лидеров двух стран, продвигать сопряжение «Пояса и пути» и ЕАЭС , оказывать друг другу содействие в международных делах, общими усилиями защищать международное право и общепринятые нормы международных отношений и активизировать сотрудничество в рамках ШОС, БРИКС и «Группы 20».

Китаю и России следует с другими странами мира приложить усилия для создания международных отношений нового типа и формирования сообщества единой судьбы человечества, считает он.

Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что при совместных усилиях китайско-российские отношения станут более плодотворными и поднимутся на еще более высокий уровень.

С. Лавров передал китайскому лидеру сердечный привет от В. Путина и подчеркнул, что российская сторона уделяет повышенное внимание развитию отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства с Китаем и заинтересована в углублении сотрудничества в различных сферах. -0-