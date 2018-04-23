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Первый лимузин Hongqi L5 приобрел китайский магнат
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Первый лимузин Hongqi L5 приобрел китайский магнат 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чанчунь, 23 апреля /Синьхуа/ — Первый лимузин модели L5 китайской марки Hongqi /"Красное знамя"/ приобрел Цао Дэван, основатель и глава китайской компании Fuyao Glass, являющейся одним из ведущих мировых поставщиков автомобильных стекол.
Стоимость Hongqi L5 составляет не менее 6 млн юаней /порядка 953 тыс. долл США/. Это первый роскошный автомобиль китайской разработки, производимый по индивидуальному заказу.
Автомобили Hongqi выпускаются на заводе автомобилестроительной компании FAW Group в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. В январе этого года автогигант объявил о начале продаж ста Hongqi L5 и предложил шесть основных стилей внутреннего дизайна. Для оформления заявок на приобретение лимузинов был открыт сайт на китайском и шести иностранных языках, включая русский.
Дебют Hongqi в качестве специального парадного автомобиля состоялся в 1959 году на площади Тяньаньмэнь в китайской столице на параде, посвященном 10-летию провозглашения КНР. С тех пор седаны этой марки в течение многих лет можно было видеть на торжествах по случаю национального праздника, и принадлежали они, главным образом, правительственным ведомствам. -0-
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