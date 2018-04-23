Си Цзиньпин встретился с главами зарубежных делегаций, прибывших в Китай для участия в заседании Совета глав МИД государств-членов ШОС

Пекин, 23 апреля / Синьхуа / — Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в Доме народных собраний в Пекине встретился с главами зарубежных делегаций, прибывших в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/.

Во время встречи Си Цзиньпин отметил, что за 17 лет своего существования ШОС преодолела необыкновенный путь развития и превратилась во влиятельную комплексную региональную организацию. В настоящее время в рамках ШОС стабильно продвигается сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также в области безопасности, внешних связей и институционального строительства.

Он подчеркнул, что китайская сторона рассматривает содействие развитию ШОС как один из приоритетов внешней политики страны. Китайская сторона готова вместе со всеми странами-участницами организации поддерживать друг друга в политической сфере, обеспечивать безопасность и стабильность в регионе, повышать уровень координации, углублять сотрудничество в рамках «Пояса и пути», создать механизм регионального экономического сотрудничества и расширить гуманитарные обмены. -0-