Си Цзиньпин призвал Россию и Китай вместе защищать международное право

"Россия и Китай должны и дальше реализовывать консенсус, достигнутый между руководителями двух стран, содействовать сопряжению инициативы «Один пояс, один путь» с ЕАЭС , поддерживать друг друга и координироваться по международным вопросам, сообща охранять международное право и справедливые принципы международных отношений", — приводит слова Си Цзиньпина министерство иностранных дел Китая.

Он добавил, что Москва и Пекин также должны укреплять сотрудничество в рамках БРИКС ШОС и «Группы двадцати».

"Высокий уровень российско-китайских отношений — богатство двух стран. В настоящее время российско-китайские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства поддерживают тенденцию позитивного развития", — сказал Си Цзиньпин.

Он выразил уверенность в том, благодаря усилиям двух сторон в российской-китайских отношениях будут достигнуты новые успехи.