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Свыше 1,5 млрд долл. составил объем экспорта электронной продукции из Москвы в 2017 г.
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Свыше 1,5 млрд долл. составил объем экспорта электронной продукции из Москвы в 2017 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
, сообщили в пресс-службе столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину.
«Есть стереотип, что весь рынок электроники сосредоточен в руках азиатских производителей, что Россия только импортирует изделия и комплектующие. Так вот, это миф: Китай является для столичных производителей электроники главным экспортным партнером. В 2017 г. китайские компании приобрели московскую электронную технику более чем на четверть миллиарда долларов. В 2017 г. объем экспорта электронной продукции из Москвы составил 1,56 млрд долл.», — приводятся в сообщении слова Н. Сергуниной. По ее словам, помимо Китая ключевыми импортерами столичной электроники являются Белоруссия, Казахстан, Египет и Иран.
В пресс-службе уточнили, что основными рынками в общем объеме экспорта из Москвы товаров электронной техники в 2017 г. стали: Китай (0,26 млрд долл.); Белоруссия (0,25 млрд долл.); Казахстан (0,24 млрд долл); Египет (0,13 млрд долл.); Иран (0,04 млрд долл.).
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