Ли Кэцян направил поздравительную телеграмму новому премьер-министру Кыргызстана Мухаммедкалыю Абылгазиеву 

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в понедельник направил телеграмму Мухаммедкалыю Абылгазиеву, поздравив его со вступлением в должность премьер-министра Кыргызстана.
Ли Кэцян в поздравительной телеграмме дал позитивную оценку успехам, достигнутым в ходе развития связей Китая и Кыргызстана за 26 лет со дня установления дипотношений между ними. Он заявил, что КНР готова совместно с Кыргызстаном продвигать сотрудничество двух стран в рамках инициативы «Пояс и путь» на благо обоих государств и их народов. —0—