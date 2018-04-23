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Ли Кэцян направил поздравительную телеграмму новому премьер-министру Кыргызстана Мухаммедкалыю Абылгазиеву
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Ли Кэцян направил поздравительную телеграмму новому премьер-министру Кыргызстана Мухаммедкалыю Абылгазиеву 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в понедельник направил телеграмму Мухаммедкалыю Абылгазиеву, поздравив его со вступлением в должность премьер-министра Кыргызстана.
Ли Кэцян в поздравительной телеграмме дал позитивную оценку успехам, достигнутым в ходе развития связей Китая и Кыргызстана за 26 лет со дня установления дипотношений между ними. Он заявил, что КНР готова совместно с Кыргызстаном продвигать сотрудничество двух стран в рамках инициативы «Пояс и путь» на благо обоих государств и их народов. —0—
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