Шойгу рассказал о готовящейся встрече Путин и Си Цзиньпин

"Привилегированный характер межгосударственных связей подтверждается регулярными встречами президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Ближайшее мероприятие на высшем уровне пройдёт уже в первой декаде июня на Совете глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао (Китай)", — сказал Шойгу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Сюй Циляном

По его словам, Россия и КНР продолжают «взятый стратегический курс на дальнейшее укрепление дружественных и доверительных связей в оборонной сфере». Отношения России и Китая, считает Шойгу, «являются важным фактором поддержания глобальной и региональной безопасности».

"В современной мировой политике наши страны выступают со схожих позиций", — отметил Шойгу.

Он также напомнил, что во время визита в Пекин в ноябре 2016 года провёл вместе с Сюй Циляном заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

"За прошедшее время наши двусторонние контакты существенно расширились и наполнились новыми направлениями военного и военно-технического взаимодействия", — констатировал Шойгу.