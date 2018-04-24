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Шойгу рассказал о готовящейся встрече Путин и Си Цзиньпин
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Шойгу рассказал о готовящейся встрече Путин и Си Цзиньпин 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. Ближайшая встреча лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина состоится в начале июня на Совете глав государств ШОС в Циндао, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Привилегированный характер межгосударственных связей подтверждается регулярными встречами президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Ближайшее мероприятие на высшем уровне пройдёт уже в первой декаде июня на Совете глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао (Китай)", — сказал Шойгу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Сюй Циляном.
По его словам, Россия и КНР продолжают «взятый стратегический курс на дальнейшее укрепление дружественных и доверительных связей в оборонной сфере». Отношения России и Китая, считает Шойгу, «являются важным фактором поддержания глобальной и региональной безопасности».
"В современной мировой политике наши страны выступают со схожих позиций", — отметил Шойгу.
Он также напомнил, что во время визита в Пекин в ноябре 2016 года провёл вместе с Сюй Циляном заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
"За прошедшее время наши двусторонние контакты существенно расширились и наполнились новыми направлениями военного и военно-технического взаимодействия", — констатировал Шойгу.
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