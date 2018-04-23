Мегапроект Китая будет использовать чистую энергию 

Москва, 23 апреля — «Вести. Экономика». Китай стремится сделать так, чтобы в новой экономической зоне Xiongan New Area использовалась 100-процентно чистая электроэнергия, пишет Bloomberg.
Такая цель является частью амбициозного плана главы КНР Си Цзиньпина по превращению ранее заброшенного региона в новый технологический и инновационный центр. Электричество будет составлять более половины потребления энергии в новой экономиеской зоне. Китай, крупнейший в мире поставщик экологически чистых источников энергии, хочет сделать Xiongan устойчивым городом, поскольку он принимает меры, чтобы сдержать выбросы углекислого газа примерно к 2030 году. Как писали «Вести. Экономика», в апреле прошлого года власти Китая заявили о создании новой особой экономической зоны размером с Нью-Йорк в 100 км от Пекина. Новая экономическая зона будет создана в северной провинции Хэбэй, которая ранее пострадала от волны массовых увольнений рабочих. Новый район Xiongan New Area примет на себя «некапитальные функции» вместо китайской столицы. По данным государственных СМИ, это является частью более широкой инициативы по поддержке экономики и интеграции Хэбэя со столичным регионом и близлежащим Тяньцзинем. Фактически речь идет о том, что в 100 км от Пекина будет возведен новый мегаполис, учитывая крайне амбициозные планы правительства страны относительно этого проекта.