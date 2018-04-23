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В МАГАТЭ заявили о готовности возобновить работу в КНДР
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В МАГАТЭ заявили о готовности возобновить работу в КНДР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Парламентская газета
ЖЕНЕВА, 23 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. МАГАТЭ готова возобновить верификационную деятельность в КНДР, когда позволит политическая ситуация, заявил главный координатор МАГАТЭ Корнел Серута.
"Ситуация вокруг КНДР продолжает вызывать озабоченность. Наши эксперты были вынуждены покинуть страны в 2009 года. Несмотря на это, наше агентство продолжало собирать и оценивать информацию, касательно ядерной программы КНДР, включая мониторинг спутниковых снимков. Мы подтверждаем нашу готовность возобновить верификационную деятельность в Северной Корее, как только это позволит политическое развитие ситуации", — сказал он, выступая на открытии в Женеве второй подготовительной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия 2020.
Серута призвал КНДР полностью выполнять решения СБ ООН и сотрудничать с МАГАТЭ, отвечая на озабоченности агентства, в том числе те, которые возникли во время отсутствия инспекторов в стране.
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