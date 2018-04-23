В МАГАТЭ заявили о готовности возобновить работу в КНДР

"Ситуация вокруг КНДР продолжает вызывать озабоченность. Наши эксперты были вынуждены покинуть страны в 2009 года. Несмотря на это, наше агентство продолжало собирать и оценивать информацию, касательно ядерной программы КНДР, включая мониторинг спутниковых снимков. Мы подтверждаем нашу готовность возобновить верификационную деятельность в Северной Корее, как только это позволит политическое развитие ситуации", — сказал он, выступая на открытии в Женеве второй подготовительной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия 2020.