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Просто добавь воды: как в Китае отучают пешеходов нарушать правила
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Просто добавь воды: как в Китае отучают пешеходов нарушать правила
RT на русском
24 апреля 2018
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Фото:
Автовести
В
Китае
придумали новый способ борьбы с нарушителями правил дорожного движения. Теперь система из пяти столбов, установленных вдоль дороги и связанных со светофором, обливает водой тех, кто переходит улицу на красный свет.
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