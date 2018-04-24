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Просто добавь воды: как в Китае отучают пешеходов нарушать правила
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Просто добавь воды: как в Китае отучают пешеходов нарушать правила 

RT на русском 24 апреля 2018
Фото: Автовести
В Китае придумали новый способ борьбы с нарушителями правил дорожного движения. Теперь система из пяти столбов, установленных вдоль дороги и связанных со светофором, обливает водой тех, кто переходит улицу на красный свет.
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