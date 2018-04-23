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Лавров призвал активизировать диалог по урегулированию ситуации с КНДР
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Лавров призвал активизировать диалог по урегулированию ситуации с КНДР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ПЕКИН, 23 апр — РИА Новости. Все стороны диалога по КНДР должны синхронно делать шаги навстречу друг другу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.
"И Россия, и Китай исходят из того, что происходящее во многом отвечает положениям российско-китайской «дорожной карты» корейского урегулирования. Необходимо, чтобы все вовлеченные стороны синхронно делали шаги навстречу друг другу, не предпринимая каких-либо провокационных действий, и мы договорились всемерно способствовать именно такому развитию событий", — заявил министр.
Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери.
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